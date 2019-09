El Grupo de Estudio Técnico (GET) ha presentado en Milán el informe técnico sobre la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 durante la primera Conferencia de Fútbol de la FIFA dedicada a la competición femenina. El informe completo está disponible en este enlace .

Jugadoras destacadas

Según cita el informe del GET, "[...] el talento y el rendimiento que hemos presenciado en Francia 2019 pasará a la historia del torneo". Estas son algunas de las jugadoras más destacadas:

Lucy Bronze (Inglaterra, Balón de Plata de adidas), Jill Scott (Inglaterra), Ellen White (Inglaterra, Bota de Bronce de adidas), Julie Ertz (EE.UU.), Megan Rapinoe (EE.UU., Balón y Bota de Oro de adidas), Rose Lavelle (EE.UU., Balón de Bronce de adidas), Crystal Dunn (EE.UU.), Sari van Veenendaal (Países Bajos, Guante de Oro de adidas), Vivianne Miedema (Países Bajos) y Sofia Jakobsson (Suecia).

Asimismo, el informe incluye grabaciones tácticas exclusivas, elaborados perfiles de los equipos y datos sobre el rendimiento como, por ejemplo, Canadá lideró la clasificación de pases completados con un 79 % superior al 74 % de media del torneo, es decir, tres puntos por encima de 2015.

"Este ha sido el más fluido de todos los mundiales femeninos, ya que las jugadoras han mostrado una gran capacidad para leer los partidos y realizar los movimientos adecuados con y sin balón. Sin duda, hay que reconocer el talento de todos los seleccionadores y seleccionadoras en la preparación de sus equipos. En general, esto se debe a que las selecciones disputan más amistosos —lo cual demuestra los efectos positivos de las competiciones sub-20 y sub-17— y a una mejora del análisis de la dirección técnica y del uso de las tecnologías, puesto que hoy en día los seleccionadores pueden dar feedback inmediato y detallado a sus jugadoras", declaró April Heinrichs, jefa del Grupo de Estudio Técnico.

Integrado en el Departamento de Formación de Entrenadores y Futbolistas de la FIFA —comandado por Branimir Ujević—, el GET estuvo compuesto por las siguientes expertas:

April Heinrichs (responsable, EE. UU.)

Sun Wen (RP China)

Nadine Kessler (Alemania)

Élisabeth Loisel (Francia)

Clémentine Touré (Costa de Marfil)

Las expertas del GET contaron con el apoyo de Patricia González, jefa de proyecto suplente del GET de la FIFA; de Pascal Zuberbühler, especialista en porteros de la FIFA; de Prisca Steinegger, coordinadora del GET de la FIFA y excapitana de la selección suiza femenina; y de Chris Loxton, analista de rendimiento y de juego de la FIFA.

"El informe del GET confirma el desarrollo integral del fútbol femenino. Esta ha sido la mejor Copa Mundial Femenina hasta la fecha desde un punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico. Que hayamos destacado a diez jugadoras de las selecciones semifinalistas no implica que no hubiera otras selecciones con jugadoras que demostraron este desarrollo integral, como por ejemplo Giulia Gwinn, Sam Kerr, Amandine Henry, Caroline Hansen y Christiane Endler", declaró Ujevic.

En este enlace se pueden consultar los informes técnicos sobre ediciones previas del Mundial femenino.