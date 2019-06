Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Hizo boxeo, atletismo y jugó por plata con varones

Desistir no era opción, entonces emigró para crecer

Sigue el Blog en VIVO del #ENGARG

Por Diego Zandrino, con Argentina 🇦🇷

Soledad Jaimes llora. Dos asistentes técnicos intentan consolarla, pero la delantera se deja llevar. Argentina acaba de hacer historia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA tras empatar con Japón y ella, tan grandota como se la ve, no puede parar las lágrimas.

“Se me cruzaron tantas cosas…”, cuenta la delantera a FIFA. “Desde mis comienzos en Argentina, cuando todo era muy difícil, hasta lo que pasamos para llegar acá. Fue una mezcla… ¡Ahora que me lo decís, el corazón se me aprieta un poquito otra vez!”.

Sole sabe lo que es pelear. La metáfora de vida vale, pero la afirmación el literal: hasta los 13, hizo boxeo. “Lo practiqué por mis hermanos, y la verdad es que me gustaba mucho, pero mi mamá no quería saber nada. ‘Te van a arruinar la cara’, me decía”.

“También hice atletismo, corría media distancia. En realidad me gustaban todos los deportes, sobre todo el fútbol. Pero lo del fútbol femenino era muy difícil”.