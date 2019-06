Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Yang Li ha fallado grandes ocasiones en Francia 2019

Apesadumbrada, se deshace en disculpas en esta entrevista

“Voy a marcar contra Italia”, promete

Por Qian Sun, con la RP China 🇨🇳

Yang Li ha dado mucho que hablar en esta Copa Mundial Femenina de la FIFA, aunque por los motivos que preferiría evitar una atacante: sus errores en el remate.

En el partido del estreno de la RP China, frente a Alemania, solo en la primera parte dispuso de dos ocasiones de gol inmejorables. Una de ellas fue atajada por la guardameta rival y la otra se topó con el poste.

Las alemanas acabarían ganando 1-0 y, tras el encuentro, los medios de comunicación le recordaron su mala suerte. “La fuerza es tan importante como la suerte”, contestó ella, con lágrimas en los ojos. “Pudimos haber ganado, fue culpa mía. Lo siento muchísimo. No me lo quito de la cabeza, me siento culpable”.