Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

En sus propias palabras

"Tuvimos muchas ocasiones para tirar la toalla. Sabía que, si le pegaba bien, el balón se coloraría en la portería. Aquel fue mi gran momento. No sé por qué, pero me sentí como si hubiera estado preparándome toda la vida para aquello. Aunque no ganamos el Mundial, aquel gol hizo posible que regresáramos a casa como campeonas. Se trata de uno de los mejores momentos que he vivido como deportista".

Abby Wambach