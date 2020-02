Desiree, recientemente fue nombrada mejor entrenadora de fútbol femenino de África por segundo año consecutivo. ¿Cómo lo vivió?

Fue increíble. Ganarlo una vez fue fantástico, pero ganarlo una segunda fue incluso más especial, yo creo. Sabes que refleja el hecho de que tu equipo se ha mantenido a un nivel bastante alto, ese es el tema. Es un deporte de equipo, después de todo, y como cuerpo técnico y jugadoras realmente nos enorgullecemos de poner al equipo por delante. Así que estoy orgullosa, pero más que nada, estoy muy agradecida.

Teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentó en sus comienzos, ¿en momentos así -recogiendo trofeos, guiando a su equipo en una Copa Mundial - no le dan ganas de pellizcarse?

Claro que sí, por supuesto. En esos momentos echas la vista atrás a los sacrificios que has hecho y a cómo ha cambiado tu vida. Y todo esto para mí es un sueño hecho realidad, de verdad que lo es. El Mundial fue lo más. Saltar al campo, mirar a lo lejos y ver la bandera sudafricana, cantar el himno nacional, fue sencillamente increíble. Es una sensación que no puedo ni describir.

Como jugadora, soñé con participar en esas grandes competiciones y nunca tuve la suerte de clasificarme para una. Viví unos Juegos Olímpicos en Río 2016 como asistente de Vera Pauw. Pero nada puede compararse con un Mundial. Cuando ganamos aquella semifinal de la CAN y nos clasificamos, la sensación fue increíble. Las jugadoras lloraban, se abrazaban, rezaban, todo el mundo estaba contentísimo.

No obstante, el mejor momento llegó cuando regresamos a Sudáfrica y vimos el gentío que nos esperaba para felicitarnos y celebrarlo con nosotras. Ahí es donde se me puso un nudo en la garganta, porque me di cuenta de verdad de la magnitud de lo que habíamos logrado. Aún me acuerdo que había una niña entre la gente ese día que decía: 'Quiero estar ahí en 2023'. Creo que hizo que muchas niñas soñaran eso mismo.

¿Cuáles fueron sus sensaciones del Mundial en términos deportivos? ¿Se sintió decepcionada por no cosechar al menos un punto?

No tengo ninguna queja porque las jugadoras lo dieron todo sobre la cancha y, como entrenadora, eso es todo lo que puedes pedir. Creo que hubo ocasiones en las que dejamos claro de lo que somos capaces, como en la primera parte contra España, por ejemplo. Pero tenemos que ser más regulares. Sin embargo, era nuestro primer Mundial, y estoy segura de que las jugadoras serán mucho más fuertes gracias a la experiencia, y estarán mejor preparadas para 2023, si logramos estar ahí.