Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

"Me preparé muchísimo para venir al máximo de mis capacidades a este Mundial. Son sentimientos encontrados, pero estoy satisfecha de haber jugado así, sobre todo aquí, en este estadio que es como mi casa”.

"También estamos trabajando para que las condiciones en Chile mejoren, haya una liga profesional en el futuro y nos den un poco más de importancia allá”.

A pesar de las dos derrotas, ante Suecia y EEUU, Chile aún tiene posibilidades de pasar a octavos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA como uno de los cuatro mejores terceros.

El próximo reto, Tailandia: “Queremos ganar contra Tailandia. No nos vamos a conformar con ningún otro resultado que no sea la victoria. Para eso hemos trabajado. Nosotras vamos a ir con todo en este último partido, independiente de si tenemos chances o no. Vamos a por los tres puntos y esperemos que con una diferencia de goles importante”.

Líder de su equipo, ejemplo de miles de niñas y arquera de clase mundial… sin duda Tiane Endler está aprovechado al máximo su momento de brillar.