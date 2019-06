Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Por Elisa Revuelta, con España 🇪🇸

Y la primera conclusión es clara: España lleva 5 duelos ante la Mannschaft y aún no ha conseguido ganarlas. Pero si hay algo que saben ‘Mesi’ y Corredera, dos de las veteranas de este equipo, es que más allá de los fríos números, lo vivido este 12 de junio tiene poco o nada que ver con los partidos anteriores .

Así le sucedió a España ante una Alemania a la que, como dice Silvia Meseguer , “les hace falta media ocasión para marcar”. Ella misma y Nahikari García tuvieron las más claras. "‘Si no llego a tirar a lo loco…", se lamentaba la centrocampista. Pero la pelota no entró y en un desajuste defensivo llegó el gol de Sara Daebritz .

Rozarlo con la yema de los dedos, dominar al rival, igualar su poderío físico, ser consciente de que estás haciendo un partidazo… y que la ansiada victoria se te escape por no poder materializar las ocasiones.

Ambas vivieron el 2-2 de 2011, el 5-0 de un año después y el 0-0 de hace unos meses. En ese último, el partido estuvo para cualquiera, pero España no mostró el aplomo de hoy. La conclusión es clara. Lo decía Jorge Vilda en rueda de prensa: “ya estamos ahí, hoy se ha demostrado y es el camino” .

El problema del gol

Las sensaciones, coinciden ambas, son buenas. Pero, ¿qué hacer con la falta de gol? Ante la RP China, último rival del grupo, la Roja deberá mejorar su puntería. Solo uno de los 3 goles logrados por España en este Mundial ha sido en jugada.

Meseguer pide tranquilidad. “Me preocuparía más si no tuviéramos ocasiones, porque en otros partidos es verdad que hemos estado tocando en campo contrario, pero no hemos tenido profundidad, y hoy sí hemos tenido ocasiones claras”. Antes de ir hacia el autobús del equipo, lanza un mensaje a la afición. "Estamos con la confianza y las buenas sensaciones de hoy. Ante China iremos a por todo".