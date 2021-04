Si bien no es una cara nueva —estuvo en Francia 2019—, lo cierto es que en los últimos meses se ha constatado por qué Olivia Chance tiene muchas opciones de ser una fija en la selección neozelandesa en los próximos años. Chance, una centrocampista todoterreno, brilló en el Brisbane Roar y demostró su buena compenetración con la australiana Tameka Yallop. Pocas futbolistas generaron más ocasiones de gol en la liga que Chance, quien también hizo gala de su capacidad para marcar goles espectaculares en más de una ocasión.

Clare Wheeler (AUS)

Clare Wheeler, una centrocampista defensiva que ha pasado varios años sin llamar la atención en el Newcastle Jets, es el mejor ejemplo de la jugadora que ha aprovechado al máximo las oportunidades que ha generado la marcha de algunas grandes figuras. Reconvertida en atacante en el Sydney FC, Wheeler ha sumado la creatividad a su reputación de futbolista trabajadora, y su entrenador opina que la llamada de la selección está más cerca que nunca.

“Es una superestrella. Debería ser una Matilda ya mismo, no en el futuro. Me sorprendería que no entrara en la próxima convocatoria”, afirma Ante Juric, técnico del Sydney FC.

Claudia Bunge (NZL)

“Ha empezado a madurar como futbolista. Sus actuaciones son mejores, su desarrollo es mejor, y espero que continúe”, dijo Tom Sermanni, el seleccionador de Nueva Zelanda, cuando convocó por primera vez a Claudia Bunge hace 18 meses. Y seguro que el preparador de las neozelandesas está encantado con los progresos que ha hecho la central en su primera temporada completa en categoría absoluta.

Después de tener un papel relevante en el camino del Melbourne Victory hasta el título, Bunge se ha postulado de la noche a la mañana como sucesora a largo plazo de Abby Erceg, el incombustible baluarte defensivo de la selección.

Jada Whyman (AUS)

Whyman está considerada una promesa sobresaliente desde que se convirtió en la segunda arquera más joven en debutar en la W-League con apenas 16 años. A los 18, Whyman ya había recibido la llamada de la selección, y el domingo fue nombrada la mejor jugadora de la gran final. Al igual que Lydia Williams, la guardameta titular de Australia, Whyman también es aborigen y, como su ídolo, la joven se crio en un entorno rural antes de mudarse a Canberra para trabajar con Paul Jones, exentrenador de porteras de las Matildas. “Nada más verla, vi que Jada tenía unas manos increíbles y que era una atleta formidable”, señaló Jones. “Muchas de las cosas que vi en Jada las había reconocido en Lydia a la misma edad”.