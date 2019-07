Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

FIFA Women‘s World Cup - Match officials appointed for the FINAL #USANED, 7 July, Lyon



Ref: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

ARef 1: Manuela NICOLOSI 🇫🇷

ARef 2: Michelle O’NEILL 🇮🇪

4th. Off: Claudia UMPIERREZ 🇺🇾

VAR: Carlos DEL CERRO 🇪🇸 @FIFAWWC pic.twitter.com/vngLkKE5t9