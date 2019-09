La serie 'Sheroes' llega a su sexto y último episodio

La capitana de Nueva Zelanda y su madre nos cuentan su viaje juntas

Bev pasó del escepticismo a ser la principal admiradora de Ali

Al principio, Bev tuvo sus dudas cuando Ali, su única hija, le dijo que quería dedicarse al fútbol profesional a jornada completa.

"Es que nunca pensé que fuera tan buena", reconoce Bev entre risas. "Al principio nos solía recordar 'Ya sabéis que esto es mi trabajo'. Creo que se nos olvidaba y decíamos cosas del tipo, 'Bueno, cuando tengas un trabajo de verdad'".

Ahora, como capitana de Nueva Zelanda y central del FC Bayern, de la máxima categoría de Alemania, Ali cuenta con el apoyo de su madre allá donde su oficio la lleva.

Bev ha estado literalmente en todo el mundo, viendo desde las gradas todos y cada uno de los partidos de Ali, desde preliminares de la Copa Mundial en Papúa Nueva Guinea a encuentros de liga en Europa y Estados Unidos. "No hay nada mejor que ver a tu hija practicar un deporte que se le da bien".

El apoyo de Bev ha sido toda una inspiración para Ali y un ejemplo del tipo de madre que aspira a ser algún día. "A medida que me he ido haciendo mayor, he comprendido que todo lo que ha hecho en su vida ha sido por mí".

#SHEROES

La historia de Riley es la última de la serie de vídeos #Sheroes, seis episodios dedicados a mujeres inspiradoras, que conjugan fútbol y amor, en conmemoración del año de la Copa Mundial Femenina.

