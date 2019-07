Para presentar la diana de Amandine Henry que pugna por el premio al Gol del Torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 y comprender por qué es tan bonita como especial, hay que echar la vista atrás cuatro años, a Canadá 2015.

Las *Bleues* ganaban por 4-0 contra México en un encuentro que dominaban cuando la mediocampista francesa puso la guinda al pastel con la quinta realización, **[un espléndido disparo desde 25 metros que entró por toda la escuadra](https://fr.fifa.com/womensworldcup/videos/mexico-0-5-france-2650671 "undefined")** y que fue nominado al Gol del Torneo. Las galas se metieron de este modo en el bolsillo su clasificación para octavos de final frente a la República de Corea.

Avance rápido: las Bleues volvieron a medirse a las surcoreanas, esta vez el 7 de junio de 2019 en el partido inaugural de "su" Copa Mundial. Como ya sucedió en 2015, las Tricolores mandaban sobre el terreno de juego. El suspense ya había pasado puesto que iban 3-0 por delante en el marcador. Sin embargo, la demostración aún no había terminado…

El rendimiento de la capitana ya estaba siendo de por sí sólido, no obstante, ella decidió convertirlo en inolvidable. En los compases finales del duelo recibió un pase de Eugénie Le Sommer a 25 metros sobre el flanco izquierdo y a continuación avanzó hacia el centro. Valérie Gauvin ofreció una solución en profundidad, Gaëtane Thiney a la derecha y Amel Majri a la izquierda. Pero Henry no se vio presionada y decidió probar suerte. Visto el resultado, seguro que sus compañeras no se lo reprocharon: el soberbio lanzamiento con efecto casi rozó el segundo palo e hizo estallar la alegría una vez más en el **[Parque de los Príncipes](https://fr.fifa.com/womensworldcup/destination/stadiums/stadium/37066/ "undefined")**.

Fue el gol más bonito de Francia ese día, y sin duda de toda su campaña. ¿Es también el más bonito del torneo? ¡La decisión es vuestra!