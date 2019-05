Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Muy pronto, Francia se convertirá en la anfitriona de una nueva e innovadora edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Entre las selecciones participantes, se encuentran las posicionadas en los diez primeros puestos de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola y cuatro debutantes: Chile, Escocia, Jamaica y Sudáfrica.

La FIFA ha reunido a un selecto grupo de expertas para conformar su Grupo de Estudio Técnico (GET), el cual examinará los 52 partidos de la competición, analizará en profundidad todo lo que pase en el terreno de juego e identificará posibles tendencias para incluir todo ello en el informe técnico que se hará llegar a todas las federaciones miembro a la conclusión de este Mundial.

Integrado en el Departamento de Formación de Entrenadores y Futbolistas de la FIFA —comandado por Branimir Ujević—, el GET estará formado por:

April Heinrichs (responsable, EEUU)

Sun Wen (RP China)

Nadine Kessler (Alemania)

Élisabeth Loisel (Francia)

Clémentine Touré (Costa de Marfil)

Puedes consultar aquí los perfiles de estas expertas y una entrevista con April Heinrichs.

"Creo que será el Mundial femenino más rápido de la historia por lo que respecta a la ejecución técnico-táctica de las transiciones defensa-ataque, o del paso de la fase de posesión a la de pérdida de balón. Estoy segura de que veremos un buen número de ajustes y, al final, creo que las decisiones de carácter táctico serán muy importantes. Las selecciones llevarán la iniciativa, jugarán al ataque, irán a por la victoria y buscarán meter el máximo de goles", declaró Heinrichs, quien lideró la selección estadounidense que conquistó el primer Mundial femenino, celebrado en 1991 y que, en 2000, aceptó el cargo de seleccionadora nacional y consiguió con EEUU el oro olímpico en 2004.

Las expertas del GET contarán con el apoyo de Patricia González, jefa de proyecto suplente del GET de la FIFA; de Pascal Zuberbühler, especialista en porteros de la FIFA; de Prisca Steinegger, coordinadora del GET de la FIFA y excapitana de la selección suiza femenina; y de Chris Loxton, analista de rendimiento y de juego de la FIFA.

El GET seleccionará a las ganadoras de los siguientes premios:

los Balones de Oro, Plata y Bronce de adidas para las mejores jugadoras

las Botas de Oro, Plata y Bronce de adidas para las máximas goleadoras (si dos jugadores marcan el mismo número de goles, el número de asistencias, según consideren los miembros del GET, será decisivo)

el Guante de Oro de adidas para la mejor portera

el Premio de la FIFA a la Mejor Jugadora Juvenil (nacida el 1 de enero de 1999 o después)

el Premio Fair Play de la FIFA

Los informes técnicos de las ediciones precedentes de esta competición pueden consultarse en este enlace.