Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Un Mundial, decenas de enseñanzas

Pero si bien parece un ascenso meteórico, Javiera también ha tenido obstáculos grandes que superar y no sólo económicos: A los 16 años fue mamá de un niño. Eso la obligó a parar durante un año entero antes de retomar su carrera en el primer equipo de Palestino.

Su persistencia ha sido clave para estar hoy en Francia 2019, viviendo además experiencias importantísimas para su crecimiento deportivo.

“El mundial me está ayudando a crecer como futbolista, a tener más entendimiento para poder competir de igual a igual con grandes jugadoras. En Chile a veces los partidos no son muy competitivos. En estos campeonatos una logra mostrar lo mejor de sí y probar si es capaz de competir. Me he dado cuenta de que estoy preparada y he hecho grandes partidos”.

Tal como el resto de sus compañeras, Javiera enfatiza el significado de que Chile haya llegado a Francia 2019: “El hecho de haber clasificado a nuestro primer Mundial es súper importante para abrir muchas puertas para el fútbol femenino: que se pueda profesionalizar la liga, que las niñas puedan tener un mejor desarrollo, más apoyo y así competir de manera más fuerte con las potencias mundiales.”