Carol Anne Chenard y Yongmei Cui, baja por motivos de salud

La uruguaya Claudia Umpiérrez dirigirá el partido inaugural

"Será el partido más importante de mi vida"

La canción High hopes suena por megafonía. La preparadora física nos explica que la lista de canciones para la sesión de calentamiento la han elegido las propias colegiadas.

Como dice la canción, las expectativas muy altas. Y las árbitras confían en estar a la altura de las exigencias que tendrán en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™. Con este objetivo en mente se han preparado a conciencia los últimos años. Y así lo demostraron en la jornada de puertas abiertas para la prensa, celebrada el martes 4 de junio.

Repartidas en dos canchas del Instituto Nacional de Deportes de París, las 26 árbitras y las 47 colegiadas asistentes —procedentes de 42 países distintos— se ejercitaron en una intensa sesión de entrenamiento. En otro campo se practicó el uso del videoarbitraje.

"Nos han formado de la mejor manera posible, y en un plazo muy corto de tiempo, para aplicar el VAR. No es algo que me preocupe. Todo lo contrario. Me tranquiliza saber que hay alguien detrás para rectificarme en caso de cometer un error grave. Aunque, lógicamente, espero ser mejor que la tecnología y no tener que recurrir al VAR", señaló la alemana Riem Hussein.

Al finalizar el entrenamiento, Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, anunció la composición del equipo arbitral que oficiará el partido inaugural entre Francia, anfitriona del torneo, y la República de Corea el viernes, 7 de junio, a las 21:00 (hora local). La uruguaya Claudia Umpiérrez será la encargada de hacer el pitido inicial en esta Copa Mundial.

"Es una oportunidad que me hace increíblemente feliz. Es la recompensa a mucho esfuerzo. Será el partido más importante de mi vida. Ya viví la experiencia de pitar en un Mundial en Canadá 2015, pero esto lo supera todo con creces", reconoció emocionada la colegiada sudamericana en sus declaraciones a FIFA.com.