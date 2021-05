"Siempre que dan un partido por televisión, nos juntamos para verlo y aprender. Leemos libros de distintos entrenadores, de tácticas, etc. Me encanta ver esta pasión. Nosotras siempre luchamos. Puede que técnicamente no seamos la mejor selección, pero siempre peleamos. Eso es lo que nos distingue y, mientras tengamos esta actitud, los resultados irán llegando".

"Claro que estoy decepcionada, pero soy de esa clase de jugadoras que sabe que no se puede cambiar el pasado. A finales de este año comienza la fase de clasificación para el Mundial. Ahora toca centrarse en empezar de cero, mejorar y corregir nuestros errores. Es evidente que hemos cometido fallos que debemos estudiar y subsanar. Tenemos que trabajar para llevar nuestro fútbol al siguiente nivel y ver cómo podemos competir. Será difícil, por supuesto. A mí, personalmente, me da rabia. Tengo la sensación de que ha sido una oportunidad única, y no se sabe cuándo llegará la siguiente. Pero hay que pasar página, seguir trabajando y ver qué podemos hacer ahora".

Kozlova, que debutó con la selección absoluta en 2019, también es consciente de que se beneficia de las posibilidades que ofrecen Canadá y Estados Unidos. En Ucrania, en cambio, las opciones para las niñas todavía son limitadas, si bien el fútbol femenino camina lentamente en la buena dirección.

"Estamos intentando aumentar su popularidad desde la raíz. La base no crecerá mientras no haya muchas niñas que jueguen al fútbol. El número de chicas que aguantan hasta el final es muy reducido, incluso aquí, en Canadá. Parte de las chicas con las que jugaba cuando tenía 14 o 15 años ya lo han dejado. Quizá haya cuatro o cinco que se tomen el fútbol en serio, por lo que, aunque al principio haya muchas jugadoras, al final el número se va reduciendo cada vez más. En Ucrania nos hace falta una base que ahora mismo no tenemos, pero la situación está cambiando. Hace poco se acordó que todos los equipos profesionales masculinos deben tener también uno femenino".

Sin duda, una buena inversión de cara al futuro. Un futuro que Kozlova cuida mucho, ya que estudia Modelos computacionales y análisis de datos, además de matemáticas.

"Siempre he sido una especie de analista, porque siempre le he encontrado mucho sentido. En la cancha suelo bromear con eso. Cuando hay un libre directo, pienso: ‘He de golpear al balón con este ángulo para que vaya a ese lado’. Es como un juego para mí, pero en realidad no lo calculo. Siempre me han llamado la atención los números, aunque todavía no los he aplicado a mi juego. Eso sí, cuando tenga el título, me gustaría ser analista de fútbol. Me parece muy interesante analizar distintas tácticas, porcentajes y remates a puerta".

Quién sabe, tal vez Kozlova siga vinculada al fútbol femenino ucraniano cuando cuelgue las botas y lo impulse con sus conocimientos hasta el siguiente paso en su desarrollo.