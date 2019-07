Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Kyparisis ganó entradas para la final de Francia 2019

La australiana trabaja en el mundo del fútbol, lo practica y es fiel seguidora

“Una experiencia única”, reconoce

Yana Kyparisis adora el fútbol. La mañana del 23 de junio, esa pasión que siente la animó a ponerse el despertador muy temprano. Al fin y al cabo, seguir la Copa Mundial Femenina de la FIFA desde Australia no fue tarea fácil.

“Los partidos que empezaban a las 21:00 en Francia, empezaban a las cinco de la mañana en mi país. Sí, tenía que madrugar bastante. Pero soy una gran aficionada al fútbol y me encanta la Copa Mundial Femenina, así que valió la pena”, cuenta a FIFA.com.

En cualquier caso, Yana no esperaba mayor recompensa a su afición que disfrutar del encuentro de octavos de final.

Pero, nada más levantarse de la cama y apagar el despertador, vio que tenía una notificación en Twitter. Era un mensaje directo de @FIFAWWC, la cuenta oficial del torneo, en el que le informaban de que había ganado un viaje para dos personas a la final de Francia 2019.

“El mensaje llegó a mis cuatro de la madrugada, y fue lo primero que vi. No me lo podía creer. Fui directamente a despertar a mi padre. ‘¡Creo que he ganado un viaje a Francia!’, le dije. Él pensaba que no podía ser verdad. Y yo, al principio, también dudé”.