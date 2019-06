Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

No obstante, el cuerpo técnico de la selección alemana no fija tanto su atención en los kilómetros totales que recorre cada jugadora, un dato que se utiliza muy a menudo para hacer comparativas. Ellos prefieren hacerlo en los valores de cada sprint, en la velocidad punta, así como en la frecuencia y en los momentos del partido en los que pueden repetirse esos esfuerzos.

"Para nosotros es especialmente interesante, porque nos permite contrastar nuestros datos con los del rival, algo a lo que no tenemos acceso normalmente", explica Grolimund. Natural de Basilea, el preparador ya trabajó con la seleccionadora Martina Voss-Tecklenburg en la selección suiza femenina. "En el choque de octavos contra Nigeria [3-0], sin ir más lejos, corrimos doce kilómetros más que nuestro contrincante".

Y es que, en el fútbol, un buen sprint puede romper una defensa, confundir a los defensores o incluso variar la línea que marca el fuera de juego y, de este modo, generar espacios para otros jugadores. "Lo importante no es solo en qué momento se produce, sino la velocidad a la que se realiza. Si corro a 30 km/h hacia una línea defensiva, seguro que provoco algo".

Las cargas de trabajo se miden en directo, y por medio de una tableta, en prácticamente cada entrenamiento, lo que permite efectuar los ajustes necesarios.

"En la sesión del miércoles, propusimos jugar once contra once para probar la carga de un partido real. Todas se entregaron al máximo y, de esta manera, pudimos ver los sprints de cada jugadora en su posición específica, los sprints que cada una de ellas necesitará hacer posteriormente", cuenta Grolimund.

"Nuestra capitana, Alexandra Popp, estaba tan motivada que prácticamente lo hizo todo al límite de su potencial. Tuvimos que cambiarla de posición a los 15 minutos para que no tuviera que hacer más sprints de larga distancia. Lo adaptamos todo rápidamente, somos conscientes de que se nos pueden plantear estas situaciones en los entrenamientos".

"Si gestionamos esta carga de manera adecuada, las jugadoras pueden rendir mejor y ser menos propensas a lesionarse. En base a estos datos, en los partidos podemos decidir si una jugadora es la primera o la segunda opción para entrar en sustitución de una compañera", continúa.

Eso sí, en estos casos no se guían exclusivamente por los datos. "La dinámica del equipo es tanto o más importante. Hay ejercicios en los que es primordial que participen todas, aunque no siempre sea lo mejor en términos de carga de trabajo, porque quizá no sea recomendable que cierta jugadora se ejercite esos cinco minutos adicionales. Siempre hay que ponderarlo todo".

En los partidos, la selección alemana ha decidido prescindir deliberadamente del uso en tiempo real de los datos. "Preferimos basarnos en nuestra percepción. Pero, quién sabe, puede que dentro de años lo veamos de otra manera", apunta Grolimund para concluir.