Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Australia reactivó su campaña con un electrizante triunfo sobre Brasil

Las Matildas son la segunda nación que remonta dos goles en contra

Para Chloe Logarzo, Jugadora del Partido, marcar “es un sueño hecho realidad”

Por Pete Smith, con Australia 🇦🇺

“En ningún momento pensé que íbamos a perder el partido”.

Una frase contundente de la centrocampista australiana Chloe Logarzo, habida cuenta de que las Matildas llegaron a ir perdiendo 2-0 ante un Brasil liderado por Marta y que estaba entonces empezando a encontrar su ritmo del jogo bonito.

Sin embargo, protagonizaron una extraordinaria remontada en veinte escasos minutos, con la que se convirtieron en la segunda selección en la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que gana tras superar una desventaja de dos tantos (exceptuando las tandas de penales). El único equipo que también lo ha logrado es Suecia, hace 24 años. En última instancia, el electrizante triunfo por 3-2 ha servido para reactivar con fuerza una campaña del conjunto verde y oro que se estaba tambaleando.

Y las Matildas no son un equipo cualquiera en lo que respecta a corazón y fe: incluso tienen bordada en sus camisetas la frase Never Say Die (“Nunca darse por vencidas”). La utilizaron por primera vez en el Mundial Femenino de 2007, después de una campaña que supuso un verdadero salto adelante, y ha pasado a asociarse con el combinado nacional, que pone todo su empeño en estar a la altura de lo que significa.

Australia ha conseguido empatar o ganar cuatro de los diez últimos partidos del Mundial Femenino en los que ha ido perdiendo.