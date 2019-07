“Nos ha hecho hablar mucho de ayudarnos mutuamente y no meternos en nuestra propia burbuja. Se trata de mantenernos unidas como equipo, pase lo que pase”.

Rasmus, ¿puede decirnos qué aspectos tomó de la labor de su homólogo Daniel Ekvall con la selección masculina el año pasado?

“Lo principal fue una sesión de grupo que tuvieron antes del campeonato, en la que hablaron de prepararse para diferentes escenarios. Así, aunque luego pasaron varias cosas en Rusia que no se esperaban, los jugadores supieron cómo lidiar con esas situaciones. Como eso funcionó bien, hicimos una sesión similar antes de nuestro campeonato”.

¿Puede notar que la presión sobre las jugadoras va cambiando conforme va llegando más lejos el equipo en el certamen?

“Sí, creo que sí, pero aun así creo que el encuentro más importante para este equipo fue el primer partido. Ahí es cuando hubo más jugadoras que hablaron de estar nerviosas. En cualquier caso, hemos hablado de ello: que en las rondas eliminatorias ganas o desapareces; que un error puede llegar a ser decisivo y que hay más aficionados en las gradas, etc. Pero también que eso no significa que debamos hacer nada de forma diferente. No hay ningún truco mental nuevo; debes hacer las cosas como las haces siempre. Creemos que esa es la mejor manera.