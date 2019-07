Para Suecia, derrotar a Inglaterra por 2-1 para colgarse el bronce en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ no ha sido un logro modesto. Las suecas acudieron a este campeonato ocupando la 9ª posición en la clasificación mundial y se marchan con un lugar en el podio.

Históricamente, Suecia ha venido siendo una potencia del fútbol femenino –esta es la cuarta vez que queda entre las tres primeras en un Mundial–, pero con el crecimiento de la modalidad, otros países le han ido ganando terreno.

“No es ningún secreto que hay países que invierten mucho más que nosotras”, señala la guardameta Hedvig Lindahl. “Tenemos que trabajar aún más duro para poder jugar a este nivel”.

Se trata de la tercera medalla mundialista para Lindahl y la segunda de bronce, pero la arquera asegura que valora muchísimo esta última presea.

“Es el mismo resultado que en 2011”, observa. “Pero personalmente, me parece que he jugado mejor esta vez. También creo que, hace ocho años, Suecia probablemente estaba más avanzada competitivamente que otros países, y ahora muchos nos han adelantado. En ese sentido, este bronce es un logro más importante. Me hace sentir muy orgullosa”.

“Es difícil expresarlo con palabras”, apunta la defensa Nilla Fischer. “Nuestro espíritu competitivo de hoy ha sido una característica regular durante toda la competición. Es algo de lo que deberíamos estar orgullosas”.