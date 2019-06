El análisis de nuestros enviados especiales

Noruega se batió con bravura en Le Havre, aunque no llegó a recuperarse en ningún momento del gol tempranero que recibió, obra de Jill Scott en el minuto 3. La férrea defensa inglesa conseguiría mantener a raya a las nórdicas durante el resto del encuentro. Martin Sjogren y sus jugadoras estarán decepcionados por no haber dado más trabajo a las Leonesas, puesto que acudían a este duelo con grandes esperanzas. Pese a todo, Noruega puede sentirse orgullosa de haber alcanzado los cuartos de final con una trayectoria que sorprendió a muchos y demostró que sus días entre la élite del fútbol femenino todavía no han terminado.​

Para los hinchas ingleses, ver a su selección obtener el pase a semifinales con tanta contundencia y tranquilidad debe parecer casi demasiado bonito para ser verdad. Pero lo cierto es que las Leonas han progresado durante el torneo y están haciendo gala ahora de una elegancia y una desenvoltura que les faltó en sus dos primeras actuaciones. La compostura que exhibieron este jueves es propia de un conjunto veterano y se trata del mejor desempeño hasta el momento de las discípulas de Phil Neville, que presentaron sus credenciales como posibles aspirantes al título. Inglaterra volvió a batir otro récord en Francia 2019. Con su tanto, Ellen White se convirtió en la máxima goleadora de todos los tiempos de su equipo en el Mundial Femenino: suma seis dianas, cinco de ellas anotadas este mes.