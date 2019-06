Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

El histórico partido –que tuvo lugar casi a los 100 años exactos de que Inglaterra y Escocia se midieran en el primer partido internacional masculino– no se habría producido de no ser por los esfuerzos conjuntos de Pat Gregory, entonces secretaria honoraria de la Federación Inglesa de Fútbol Femenino (WFA), y Elsie Cook, entonces secretaria de la Federación Escocesa de Fútbol Femenino (SWFA).

© Others

“Mucha gente sostuvo siempre que las mujeres no debían jugar al fútbol”, recuerda Jean Hunter, lateral derecha en la selección escocesa de 1972 con 17 años. “Creo que la actitud hacia las mujeres en el fútbol reflejaba la sociedad de entonces”.

Dado que la WFA estaba más consolidada (se inauguró en 1969) y tenía un elenco de casi 200 equipos, la SWFA partía como el rival más débil, con sólo 6 clubes de los que seleccionar su plantilla en aquel entonces. Las adversidades aumentaban porque la SFA no reconoció formalmente al fútbol femenino hasta 1974, por lo que Escocia jugó este partido sin el respaldo de su federación nacional.

“Escocia era el rival más apropiado para jugar un primer partido internacional”, señala Gregory. “No teníamos ni idea de que estábamos haciendo historia. Estábamos fijando un partido internacional, que parecía lo más lógico. Simplemente estábamos jugando un encuentro. No había pensamientos de grandeza”.

© Others

“Lo que más recuerdo es que hacía un frío que pelaba”, apunta Hunter. “Había nieve y hielo en el terreno de juego. ¡Me acuerdo de que hice una entrada y me salí del campo deslizándome por el hielo!”.

“No existe una sensación semejante”, coincide Reilly, que era una delantera de 17 años cuando se jugó el encuentro. “Porque tienes el orgullo nacional; no es sólo un partido de fútbol más. Es marcar para tu país, es uno de los mejores sentimientos del mundo”.

“Para mí, y para mi familia, meter un gol para mi país fue algo especial”, recuerda Hale, entonces una extremo derecha de 18 años. “Fuera de mi familia y de las pocas amigas que se enteraron, la verdad es que no tuvo ninguna publicidad. La gente con la que trabajaba no sabía nada al respecto”.

© Others

“Fue emocionante”, resalta Wendy Owen, una suplente de 18 años ese día. “Nevó con fuerza durante el segundo tiempo, ¡y vi el partido desde el banquillo y desde debajo de una manta!”.

El resultado, un triunfo por 2-3 para las visitantes, casi se vuelve insignificante en comparación con lo que representaba el acontecimiento: el primer partido internacional femenino para ambos países. Tuvo lugar durante un periodo de enormes dificultades para el fútbol femenino, por lo que respecta a combatir los prejuicios y buscar el reconocimiento.

“No nos tomaban en serio, la SFA se negaba a reconocernos”, lamenta Cook. “Decían ‘el fútbol no es para las mujeres’. Nos encontrábamos con esa actitud por parte de la población escocesa; hombres y mujeres. Nos ridiculizaban en la prensa, y lo hacía todo el mundo. Todos esos prejuicios hicieron que estuviésemos aún más decididas a seguir adelante”.

Incluso cuando el reconocimiento existía, siempre había algún pero. Antes del encuentro en el Ravenscraig, se organizó una jornada con la prensa en el Estadio de Wembley para la selección de Inglaterra.

“Como era una chica ingenua de 18 años, dije que haría una sesión de fotos con maquillaje de ojos”, recuerda Owen. “Nunca antes me lo había puesto, ni dentro ni fuera del campo. Me dieron la polvera y la sostuve simulando que me ponía la sombra de ojos. Esa fotografía apareció en el periódico al día siguiente. Con el paso del tiempo, sentía vergüenza ajena al respecto: ‘¿por qué caí en esa trampa? Era típico de la cobertura informativa que recibíamos inicialmente, que se centraba en qué aspecto teníamos en vez de en cómo jugábamos”.