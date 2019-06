Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Laura Giuliani, tranquila y modesta, está feliz por la épica trayectoria de Italia hacia el choque de cuartos de final contra Países Bajos. Y la arquera no ve ningún motivo por el que Le Azzurre no puedan acceder a las semifinales de la competición por primera vez.

Yoga, dibujo y escritura

Fuera del campo, Giuliani logra mantener la mentalidad serena practicando yoga, dibujando y, sobre todo, escribiendo.

“El puesto de portera es particular porque tienes que pasar por un montón de cosas totalmente sola”, explica. “Entre medias de los partidos, a menudo me encuentro con muchísimas cosas en la cabeza. Cuando me siento como una bomba de relojería, es cuando tomo un papel en blanco, empiezo a escribir y no paro”.

Giuliani milita en el Juventus, pero pulió su juego durante cinco temporadas en Alemania, donde al principio se mantuvo económicamente trabajando en una panadería.

“Cuando me fui al Gütersloh en 2012, mi sueldo no era suficiente para poder vivir”, precisa. “Tuve que tomar una decisión, y ser panadera era el único trabajo que podía hacer por la mañana temprano, lo que me permitía entrenar después de mediodía”.

“Posteriormente, cuando me marché a Friburgo, no necesitaba trabajar, pero opté por hacerlo; en cafeterías o como proveedora de catering. Fue una decisión personal entonces; trabajar al mismo tiempo que jugaba al fútbol siempre era una forma de salir de la rutina, de tener una perspectiva diferente”.