Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Es la única jugadora de Italia que milita en el extranjero

Habla de sus emotivas experiencias con el Atleti y su país

Sigue el blog en vivo del #ITACHN

Por Sonja Nikcevic con 🇮🇹

Tras terminar primeras de un grupo donde figuraban Australia y Brasil, y haber accedido por primera vez a una segunda fase de la Copa Mundial Femenina de la FIFA desde 1991, Italia tiene sólidos argumentos para ser considerada el equipo revelación de Francia 2019.

Le Azzurre han cautivado a los telespectadores mundiales, y su delantera tremendamente rápida y eficaz, formada por Bonansea, Girelli y Giacinti, ha acaparado la mayor parte de la atención. Pero para lograr el primer puesto en un cuarteto donde tres selecciones sumaron 6 puntos resultó clave su diferencia de goles y, en última instancia, su defensa.

La pareja de centrales de la zaga italiana la integran la capitana Sara Gama y la jugadora del Atlético de Madrid Elena Linari, que sonríe orgullosa al mencionarle que su equipo solo ha encajado 2 goles hasta ahora; y ambos como consecuencia de una pena máxima.

“Me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que no encajásemos goles”, afirma Linari. “Sabíamos que la diferencia de goles podía marcar de veras la diferencia. Sin embargo, no he sido solo yo. Hemos vuelto a ver nuestros partidos y observamos cómo nuestras delanteras corrían hasta 50 metros para echar una mano a la defensa. Eso refleja el verdadero espíritu de nuestra selección”.