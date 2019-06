Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Pero las modestas rivales de Estados Unidos y Suecia no cayeron sin presentar batalla. Chile peleó valientemente y su arquera Christiane Endler estuvo realmente excepcional. Y pocos goles serán aplaudidos por los aficionados neutrales con el mismo entusiasmo con el que recibieron el tardío gol del honor de Tailandia, obra de Kanjana Sung-Ngoen.

El análisis de nuestras enviadas especiales

La selección estadounidense selló su pase a octavos de final con otra brillante actuación. Pese a que la mayoría de sus titulares habituales ni siquiera saltaron al campo, el equipo cumplió con su misión gracias a la profundidad de talento presente en su banquillo. Las jugadas a balón parado fueron un arma letal para Estados Unidos, que marcó dos de sus goles en sendos saques de esquina. Las vigentes campeonas tratarán de rematar la faena en el Grupo F el 20 de junio, cuando se medirán a Suecia para decidir cuál queda primera de grupo.

Fue una derrota dolorosa para Chile. Las chilenas querían mostrar algunos avances con respecto a las dos derrotas sufridas en amistosos contra Estados Unidos el año pasado, aunque en todo momento eran conscientes de la diferencia astronómica que sigue habiendo entre ambas selecciones. Chile lo dio todo y jugó bien por momentos, pero Estados Unidos, sencillamente –incluso con siete cambios en su once titular–, fue demasiado fuerte. Christiane Endler, no obstante, sigue demostrando por qué es una de las mejores arqueras del mundo y, para muchos, la mejor de este campeonato. De no haber sido por ella, el resultado habría sido mucho más desfavorable para Chile.