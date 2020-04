Tras esta ocasión marrada, ya en la prórroga, Alemania no perdonó y se llevó el título.

Sin embargo, Ljungberg fue también la trágica figura de la final: a pocos minutos de la conclusión del tiempo reglamentario tuvo la oportunidad de romper el 1-1 en una clara ocasión, pero no supo concretar su remate. Maren Meinert había hecho el empate nada más comenzar la segunda mitad.

No obstante, el partido se había puesto muy de cara para Suecia. Ljungberg adelantó a las suyas en el minuto 41 después de aprovechar un pase en profundidad de Svensson y batir por bajo a Silke Rottenberg. Suecia se fue al descanso con una merecida ventaja en el marcador.

Cuatro años después de que Estados Unidos conquistara el Mundial de 1999 en los penales, la nueva cita mundialista volvió a deparar otro final no apto para cardiacos. El hecho de que cuatro de las cinco selecciones europeas alcanzaran los cuartos de final , demuestra que el 2003 fue un año decisivo para los combinados del Viejo Continente.

🌟 La estrella

No marcó en la gran final, pero la alemana Birgit Prinz fue una de las grandes culpables del éxito de la Mannschaft en el torneo. Sus actuaciones le permitieron ganar el Balón de Oro adidas a la mejor jugadora y la Bota de Oro adidas a la máxima goleadora.

🎙 Lo que se dijo

"Pasó una semana entre la semifinal y la final, y fue difícil mantener la tensión. En eso no estuvimos tan bien como Suecia. Además, las suecas tenían un gran equipo, y nosotras tuvimos mucha suerte en la final. Tal vez sea un elemento necesario a la hora de ganar un Mundial. La suerte de las campeonas, podríamos decir".

Maren Meinert, Alemania

"En aquel momento, la decepción fue enorme. Sin embargo, lo fuimos aceptando con el paso del tiempo. Con los medios que había antes no podíamos estar tan al tanto como ahora de lo que sucedía en nuestro país, por eso no sabíamos el alcance que había tenido en Suecia nuestra actuación. Cuando nos dijeron que nos iba a recoger un autobús descapotable en el aeropuerto de Estocolmo para llevarnos por la ciudad, nos pareció incluso un poco embarazoso. Pensábamos que no habría nadie, ¡pero vino muchísima gente! Ahí entendimos que habíamos conseguido algo grande. Sí, habíamos perdido la final, ¡pero estuvimos muy bien!".

Therese Sjoegran, Suecia