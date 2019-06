Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

Italia-Países Bajos: cuartos de final, Valenciennes, 29 de junio, 15:00

El análisis de nuestras reporteras

Italia llega a su primer duelo de cuartos de final en 28 años consciente de la repercusión que está teniendo en su país. Si bien está considerada la sorpresa del torneo —es la selección peor clasificada en el ranking mundial de las presentes en esta ronda—, la confianza del equipo ha ido aumentando conforme pasaban los partidos.

El triunfo contra RP China también demostró que las italianas saben lidiar con la presión en los encuentros a todo o nada. Ahora, Italia afronta su mayor reto, y lo hace contra Países Bajos, su primer rival europeo en Francia y vigente campeón continental. Sin duda, necesitará sacar el máximo provecho a los conocimientos tácticos de Milena Bertolini para dar una nueva campanada.

No ha sido fácil. Y no siempre ha sido vistoso. Pero lo cierto es que Países Bajos certificó el triunfo que necesitaba ante Japón y demostró su espíritu inquebrantable para doblegar a un rival superior técnicamente. Ahora, las neerlandesas intentarán dar un gran paso adelante y meterse en semifinales por primera vez en su historia. Pero saben que no será fácil. Japón evidenció sus puntos más vulnerables, y seguro que tanto el cuerpo técnico como las jugadoras italianas tomaron buena nota de aquel partido.