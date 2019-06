Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Las anfitrionas se enfrentan a Brasil en un choque apasionante

Camerún buscará dar otra sorpresa, esta vez contra Inglaterra

Sigue los blogs en vivo del #ENGCMR y #FRABRA

La segunda jornada de los octavos de final ofrece el que probablemente sea el duelo más interesante de esta ronda: Brasil y Francia se ven las caras este domingo en Le Havre. Unas horas antes, Camerún —que selló su clasificación con un gol en el tiempo de descuento— confía en lograr otro triunfo destacado contra una selección inglesa en plena forma.

Inglaterra-Camerún: Octavos de final, Valenciennes, 17:30

El análisis de nuestras enviadas especiales

Inglaterra llega a los cruces de Francia 2019 con pleno de victorias, por lo que las inglesas afrontan el duelo contra Camerún con la confianza por las nubes. Eso sí, será también su partido más exigente físicamente hasta la fecha. Con tres goles en su haber, y todos con la pierna izquierda, Ellen White ha hecho méritos más que suficientes para conservar su puesto en el once inicial, mientras que Millie Bright y Jade Moore podrían ofrecer un plus de resistencia para hacer frente a la fuerza y el poderío físico de las camerunesas.

"No le tenemos miedo a nadie", declaró el seleccionador camerunés Alain Djeumfa en la rueda de prensa posterior al triunfo in extremis sobre Nueva Zelanda. Inglaterra será, sin duda, una prueba de fuego para su osadía, puesto que es un rival de altísimo nivel. No obstante, las Leonas indomables ya han demostrado estar bien preparadas psicológicamente para situaciones de todo o nada.