En el triunfo de Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de Francia tuvieron mucho peso las veteranas como Megan Rapinoe y Alex Morgan, finalistas del Premio The Best a la jugadora de la FIFA y que lideraron el ataque, o Julie Ertz y Becky Sauerbrunn, encargadas de proteger la retaguardia. Pero las Barras y Estrellas contaron también con jóvenes jugadoras que aprovecharon al máximo su primera participación en la cita mundialista.

¿Recuerda dónde estaba y cómo se sintió cuando supo que su nombre figuraba en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial?

Estaba en Washington, D.C. Recuerdo que Jill [Ellis, seleccionadora de Estados Unidos] me llamó justo antes del entrenamiento. Saber que iba a viajar al Mundial me dio una sensación como de alivio, ¡aunque también fue un poco intimidante! Cuando me dirigía al entrenamiento, pensaba “vale, ahora hay que ponerse a trabajar”. Lo cierto es que antes ya habíamos estado trabajando, desde siempre, en realidad. Pero ahí llegó el momento de dar un paso más.

¿Qué momentos de Francia fueron los más destacados para usted a nivel personal?

Jugar contra Tailandia y marcar estuvo muy bien, fue muy divertido. Pero ver a Lindsey [Horan], Sam [Mewis] y Rose [Lavelle] hacer sus primeros goles en el Mundial creo que fue lo más destacable para mí.

El partido de Francia también fue asombroso. Había un ambiente increíble. Era la primera vez que teníamos la impresión de que estábamos jugando fuera. En los demás partidos yo me había sentido como si fuésemos las locales, aunque no estuviésemos en casa. Y aunque no jugué, probablemente fuese uno de mis partidos preferidos. El rival era el país organizador y se jugaba a todo o nada. Fue uno de los partidos más alocados en los que he estado, es difícil describirlo con palabras.