Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

#JugarLucharYGanar es un hashtag que nació en redes sociales como etiqueta de apoyo a la selección española en la previa de la final de la Copa del Algarve 2017 . El estreno no pudo ser mejor, con una victoria frente a Canadá que trajo consigo el primer gran título en la historia del combinado absoluto.

© Others

💭 ¿El mejor recuerdo del primer Mundial de España?

“Tengo buenos recuerdos, fue el primero de la historia. Vas muy feliz porque vas en esa lista y sabes que has hecho historia jugando el primer mundial con España. Al final son recuerdos de sentir que todo el mundo está pendiente de ese evento. Notas un ambiente de competición mundial, que es lo más”.

👭 ¿Quién será tu mejor aliada sobre el campo en Francia?

“El perfil de jugadora española asociativa hace que cueste poco entendernos. Una sería Jenni [Hermoso]. Sabemos dónde queremos el balón y me entiendo muy bien. La otra es Mapi [León], que sabe perfectamente el timing de cuándo me tiene que filtrar el balón, cuándo estoy bien perfilada… Son pequeñas cosas que acabas cogiendo después de tanto tiempo jugando juntas”.

🔎 ¿Y el objetivo de la selección en su segundo Mundial?

“Voy a ser muy sincera. Al final no se trata de decir ‘tendríamos que llegar hasta aquí’. Lo mejor será ir a competir y no ponernos límites’. Es muy difícil estar constantemente a un nivel muy alto, como el que conseguimos en la Copa del Algarve y la Copa de Chipre [ndlr: España alzó estos títulos en 2017 y 2018, respectivamente]. Tenemos que prepararnos para rozar ese nivel y no tengo duda de que volveremos a llegar".