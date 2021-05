"Mantuvimos largas charlas en la federación y con nuestro presidente, porque no estábamos seguros del todo. ¿Lo hacemos? ¿O mejor no? Sabíamos que nos iban a tocar dos o tres grandes potencias y que tal vez nos llevemos algún que otro revés importante. Eso es así, porque aún no estamos a su nivel. Pero, dentro de dos años, tendríamos el mismo problema. Siempre dudábamos, pero teníamos que empezar en algún momento".

"Son jugadoras que entrenan con nosotros, pero que no pueden jugar. Nos hemos inscrito para el clasificatorio europeo sub-17 de septiembre, y hay seis o siete jugadoras que entrenan con nosotros, pero que no tienen pasaporte luxemburgués", indica Santos.

"Hemos formado una selección sub-14, una sub-15, una sub-16 y una sub-17, pero aún nos faltan muchas selecciones juveniles. No tenemos jugadoras suficientes para hacer una sub-19, por ejemplo. En algunas categorías nos faltan jugadoras. Ahora hemos dado el primer paso. Me alegra que el año que viene ya vayamos a tener más selecciones juveniles, entre ellas una sub-12 y una sub-13".

Gracias al anuncio de su participación en el clasificatorio mundialista, el interés por la selección ha aumentado y, a fin de seguir haciéndolo crecer, la federación va a apostar también por las redes sociales. Así, a partir de septiembre, cada diez días se presentará a una futbolista en Instagram, Facebook o TikTok.

"Antes no sabía lo que era TikTok, pero ahora ya sí", cuenta con una sonrisa el técnico luxemburgués. "De este modo, queremos mostrarles a las niñas que ellas también pueden jugar al fútbol".

Y, tal vez, dar algún día el salto a la selección absoluta. Porque, en opinión de Santos, lo que distingue a sus futbolistas es la pasión por lo que hacen.

"Tenemos una generación que se levanta de la cama pensando en el fútbol y se acuesta pensando en el fútbol. Yo también soy así. Al principio me quedé un poco asombrado y me dije: ‘Bueno, vamos a ver qué tal va la cosa’. Después de los primeros entrenamientos y de las primeras charlas, me di cuenta de que lo único que necesitaban era que alguien las agarrara de la mano y les dijera: ‘Podemos ir a entrenar, podemos hacer algo’. Con la absoluta hemos llegado a entrenar a diez grados bajo cero. Da igual que llueva o truene, ellas siempre están ahí", dice entusiasmado este técnico de 39 años.

"El año pasado, por ejemplo, teníamos programado un partido contra Islas Feroe, pero se suspendió por la pandemia. El encuentro iba a ser un domingo, y les dije: ‘Bueno, el partido se ha suspendido’. ‘¿Y no podemos entrenar, aunque sea?’, preguntaron las jugadoras. Eso con los hombres no pasa. ‘Bueno, pues tenemos el día libre’, dirían. Si las futbolistas quieren entrenar, yo no les digo que no. Si quieren entrenar, entrenamos. Esa es la diferencia que he notado. Las mujeres quieren aprender y seguir creciendo, lo cual me motiva y me hace ir contento a entrenar".

¡Sin duda, Luxemburgo cuenta con muy buenos mimbres!