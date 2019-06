Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

“Ha habido mucha presión, en la segunda parte más todavía. Y este es mi primer gran torneo”, añadió, hablando junto a la cancha del mismo modo que había actuado dentro de ella: serena, tranquila y relajada.

Su seleccionador, Jia Xiuquan, a todas luces emocionado tras el choque —Peng dijo que nunca antes lo había visto llorar—, mencionó igualmente la elevada tensión que hubo durante la contienda.

“Yo fui futbolista, así que soy consciente de que están sometidas a mucha presión”, reconoció. “Aunque intenten que no se vea, yo sé lo que se siente”.

“El puesto de guardameta es muy especial, es la última línea defensiva”, añadió Peng. “No puedo permitirme errores, porque pueden acabar en gol. Y tengo que ser capaz de afrontar el estrés. La presión no me preocupa, no dejo que me afecte. Cuanto más relajada esté una, mejor”.

Y esa capacidad de responder en situaciones de alta presión para una arquera es lo que le permite rendir como lo ha hecho, incluso en partidos a vida o muerte.

“A veces, después de los partidos importantes, pienso en lo que se hizo bien y en lo que salió mal antes de ir a dormir, pero al día siguiente ya llego con la cabeza despejada”, explicó Peng. “Los entrenamientos suelen ser muy duros, así que procuro no pensar en ciertas cosas cuando no es necesario”.