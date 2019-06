La noruega Karina Saevik debuta con la selección en un Mundial

A sus 23 años, estudia simultáneamente la carrera de Magisterio

En Francia sigue estudiando siempre que encuentra un momento libre

Por Philip O'Connor, con Noruega 🇳🇴

La noruega Karina Saevik está aprovechando al máximo su paso por la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ en muchos sentidos. La joven delantera, que disputó su primer partido oficial con su selección precisamente en esta fase final contra las anfitrionas del torneo, está usando el tiempo libre para ponerse al día en sus estudios de Magisterio.

Tras cuatro amistosos jugados con Noruega, la artillera del Kolbotn, de 23 años, ocupó el extremo derecho en la derrota por 2-1 contra Francia. También saltó al terreno de juego desde el banquillo en la victoria por 2-1 sobre la República de Corea con la que Noruega se aseguró una cita en octavos con Australia.

Poco después del encuentro contra Francia, Saevik se encerró a estudiar en la habitación del hotel, pues trata de compaginar sus sueños futbolísticos con el deseo de titularse por la Universidad Metropolitana de Oslo.

“Por suerte, tengo unos cuantos amigos de curso que me ayudan cuando no puedo asistir a las clases. Además, los profesores se portan muy bien conmigo, me solucionan temas como los horarios y me facilitan las cosas”, ha declarado a FIFA.com.