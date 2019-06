Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

View this post on Instagram

📸5/28トレーニング終了後のワンショット! ・ <FIFA女子ワールドカップフランス2019> なでしこジャパン🇯🇵試合日程 6/10 25:00 vsアルゼンチン🇦🇷 6/14 22:00 vsスコットランド🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 6/20 04:00 vsイングランド🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📺フジテレビ系列、NHK BS、J SPORTSで生中継! ・ #nadeshiko #世界のなでしこ #なでしこジャパン#FIFAWWC