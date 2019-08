The Best FIFA Football Awards

Julie Ertz, nominada al The Best a la Jugadora de la FIFA

“Da ejemplo sobre el campo”, afirma Steve Swanson

Swanson la entrena desde que ganó el Mundial sub-20 en 2012

Al analizar la majestuosa trayectoria de Estados Unidos hacia la cúspide del fútbol en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, es fácil cifrar su éxito en su formidable ataque, con Megan Rapinoe y Alex Morgan en punta, y Rose Lavelle irrumpiendo desde atrás para unirse a la batalla.

Las tres están nominadas merecidamente al premio The Best a la Jugadora de la FIFA en los próximos FIFA Football Awards. Con todo, hay otra representante de Estados Unidos en la lista, y su contribución al trofeo que levantaron las Barras y Estrellas en Lyon no puede subestimarse.

“Uno de los principales motivos de que ganásemos el Mundial es porque tuvimos a una Julie Ertz en gran forma”, afirma a FIFA.com Steve Swanson, segundo entrenador de la selección de Estados Unidos en los Mundiales Femeninos de 2015 y 2019.

“Da ejemplo sobre el campo. Cuando ella juega, no hay miedo en el apartado físico del juego. Creo que es una inspiración para sus compañeras de selección”.

Además de sus funciones con la selección absoluta estadounidense, Swanson ha estado al frente del programa de fútbol femenino de la Universidad de Virginia durante 19 años, tras reemplazar a la ex seleccionadora estadounidense April Heinrichs.

En ese tiempo, ha visto cómo Becky Sauerbrunn, Morgan Brian y muchas otras jugadoras talentosas se matriculaban en su programa.

El primer campeonato mundial tanto para Swanson como para Ertz tuvo lugar hace siete años, en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Japón 2012, con Swanson como seleccionador y Ertz (entonces Julie Johnston) como su capitana.