Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

El cambio de circunstancias no me quitó las ganas de jugar al fútbol, quizá porque entonces ya me habían llamado de la selección absoluta de mi país. Con todo, cuando supe que me habían convocado para un simple partido entre las componentes del combinado nacional, dudé del futuro que podría tener. La posterior falta de actividad de la selección aumentó la sensación de falta de expectativas.

Me inicié en este deporte cuando tenía ya una cierta edad. De pequeña jugaba a la pelota con los niños de mi barrio, pero no fue hasta que tenía unos 17 años que un club de mi localidad, el Harbour View Football Club, creó una sección femenina. Aquella fue mi primera experiencia con otras chicas en el fútbol organizado. Al principio recibimos cierto apoyo y reconocimiento, porque el fútbol femenino era una novedad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la novedad desapareció, y también el apoyo.

Dos docentes se comprometieron a entrenar al equipo, pero no tardaron en echarse atrás porque pensaban que no éramos lo suficientemente buenas. La directora de la escuela opinaba que el fútbol no era cosa de chicas y, de haber sabido que ya no teníamos entrenador, habría retirado al equipo de la liga. Sin embargo, nunca lo supo... Yo era la capitana del equipo y me hice cargo de los entrenamientos y gestión. Aquel año quedamos terceras en la liga y a mí me premiaron como la mejor zaguera de la competición.

Poco después debuté como internacional, y fui parte de la lista de la selección sub-23 en la primera concentración oficial de las Reggae Girlz desde su debut oficial en 1991. Sin embargo, el fútbol femenino en mi país no avanzaba, y muchas jugadoras lo dejaban o buscaban oportunidades en otros lugares.

Por suerte, a mí me dieron una beca para jugar al fútbol en Estados Unidos. En aquel momento todas las chicas soñaban con jugar en el equipo de una universidad estadounidense como paso previo a la liga profesional de entonces, la WUSA. Sin embargo, cuando acabé mi último año en la universidad, la WUSA ya había desaparecido.

En cualquier caso, aquella beca me dio la oportunidad de jugar en una competición de nivel alto, además de una buena formación académica. Me enfoqué en el ámbito de la administración, dirigí al club de fútbol femenino Los Perfectos y me convertí en la primera analista televisiva de fútbol femenino en Jamaica.