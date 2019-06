Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Es portera suplente de la Roja

Nació en EEUU, pero su familia materna es chilena

Por Cecilia Lagos, con Chile 🇨🇱

Nació y se crió en los EEUU. Ahí están su casa, su familia, su cultura. Pero Ryann Torrero también creció escuchando a su mamá hablando en español, cocinando comida chilena, escuchando y bailando música chilena.

“Verdaderamente siento que tengo dos identidades. Esa presencia chilena la he sentido toda mi vida. Hacer todo este recorrido para obtener la doble nacionalidad, ha sido realmente decisivo en mi vida, entendiendo este otro lado de mí misma. Cuando hablo de Chile y digo “nosotros” es porque verdaderamente me he sentido parte de esa cultura toda mi vida, pero ahora la entiendo. Ha sido grandioso tener las piezas de este rompecabezas y armarlas, ver la foto completa y encontrar esa identidad dentro mío.”

El partido frente a EEUU

“EEUU juega a un ritmo muy rápido, muy ofensivamente, defienden atacando, así es que será un desafío”.

“Creo que con disciplina y con un alto nivel de enfoque y consistencia, Chile puede manejarlo. Es un desafío bienvenido, porque es tu vara de medición. Así es como creces, así es como sabes si lo estás haciendo bien, cuál es tu identidad como equipo. Estamos listas”.

“Cuando escuche los himnos, creo que la palabra que aparece es gratitud. Realmente pensé que no jugaría nunca más, pero el fútbol me trajo de vuelta a la vida. Oír ambos himnos, teniendo a mi mamá y mi papá en las gradas, que son la mezcla de la identidad chileno-americana, es para mí cerrar el círculo, también para mi familia y mi carrera en el fútbol”.

El fútbol como terapia

Ryann empezó a jugar al fútbol como mediocampista, pero Ian Feuer, exarquero estadounidense, la reconvirtió en portera. Logró su sueño de jugar en la NWSL en 2018 fichando por Chicago Red Stars, donde compartió arco con Alisa Naeher y Emily Boyd.

Pero el camino, fue complicado. En 2016, Ryann sufrió un accidente automovilístico brutal que la dejó con graves lesiones, además de un traumático proceso legal.

“El accidente puso toda mi carrera en pausa. Tuve heridas en la espalda y ambas caderas. Pensé que nunca volvería a jugar fútbol. Ser capaz de recomenzar mi carrera con Chicago fue esencial. Fue lo que me llevó a ser llamada a la selección chilena”.