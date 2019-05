Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

La historia de Emma

El fútbol no ha ocupado siempre una parte tan importante de mi vida.

En la actualidad, soy traductora especializada en fútbol, trabajo de reportera en las competiciones europeas, he asistido a todas las EURO masculinas y femeninas desde 2008 y he cubierto tres finales de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, así como la Copa Mundial de la FIFA 2010™.

Desde que colgué las botas, he arbitrado en la Premier League femenina escocesa. Ah, y también suelo ver las retransmisiones de los partidos por televisión.

Pero no siempre ha sido así; y eso que toda la vida he sentido un cariño especial por el fútbol, porque me encantaba jugar con mi padre en el jardín de casa. Él me enseñó a rematar de volea, a botar saques de esquina, a defender y a proteger la portería.