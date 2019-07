“El crecimiento [del fútbol femenino en los Países Bajos] es asombroso”, señaló Van de Donk. “Si nos fijamos en el fútbol femenino y en el entusiasmo que despierta, es increíble. Creo que eso es de lo que más orgullosa me siento, de que hayamos conseguido tanto respeto de los Países Bajos”.

Eso no pasó desapercibido para la centrocampista, ni tampoco el progreso de la selección.

Pero cuando le preguntamos a Van de Donk qué opina de las escenas vividas en su país y de las concentraciones de los hinchas en Francia, parecía casi ajena a todo ello: no es que no le importase, sino que no lo sabía.

El motivo es que, como muchas otras futbolistas, se alejó de las redes sociales durante el torneo, para centrarse por completo en el periplo del combinado neerlandés rumbo a la final.

“Me aparté de todo, no estoy en las redes sociales”, dijo Van de Donk. “A lo mejor para otra gente es distinto, pero yo prefiero no saberlo. Aun así, he hablado con mis padres, y dicen que todo el país está orgulloso de lo que hemos hecho”.

Ahora Van de Donk y sus compañeras tienen un nuevo objetivo: la clasificación para la UEFA EURO Femenina 2021, a la que acudirían en la misma posición que Estados Unidos en este Mundial, la de defensoras del título.

Y si bien está satisfecha con la progresión de la disciplina en los Países Bajos, la centrocampista del Arsenal recordó que las jugadoras tienen la misión de corresponder con trofeos y medallas a todo el apoyo que están recibiendo del público neerlandés y hacer que sus compatriotas se sientan orgullosos.

“Hay que cumplir: tenemos que alcanzar los torneos y ganar premios y medallas, y eso es lo que hacemos”.

“Pero me siento orgullosa de la selección y de los Países Bajos”, concluyó.