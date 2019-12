¿Sigues pensando en el duelo ante Estados Unidos?

De vez en cuando siguen aflorando sentimientos. Estuvimos muy cerca de conseguir algo muy sonado. Todos estábamos convencidos de que podíamos hacerlo, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico. Nos marcaron el 2-1 cuando mejor estábamos e íbamos a ir a por el partido. Luchamos hasta el final y perdimos de forma heroica.

¿En qué momento concreto pensaste que España podía derrotar a la vigente campeona?

Uno de los matices del plan era que si entrábamos al descanso y no tenían el marcador a favor, no se nos iba a escapar. Otro de los planes que no cumplimos fue encajar gol en los primeros quince minutos, una de las principales características del equipo norteamericano en el Mundial.

Sin embargo, el equipo reaccionó y empatamos en pocos minutos. Eso nos permitió seguir luchando y defendiendo, algo a lo que no estamos tan acostumbradas. De hecho, sufrimos menos de lo habitual por tantas fases en las que tuvimos que defender. Los planes operativos para ese partido fueron distintos a lo habitual, y el compromiso de las jugadoras fue total.

¿Fue la mejor versión del equipo desde tu llegada?

A nivel competitivo, estuvimos al máximo, pero España puede mostrar mejor cara a la hora de tener el balón y ser más ofensiva. Es algo que podemos mejorar: defensivamente, trabajar a ese nivel y, ofensivamente, ser más nosotros.

Uno de los propósitos cuando asumí el cargo era jugar un gran número de partidos del máximo nivel, y eso es lo que nos ha hecho evolucionar. Hemos jugado más partidos en los últimos cuatro años que en los ocho anteriores. Al final, esa experiencia y ese bagaje se tienen que notar.