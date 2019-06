Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™

“Tenían un puñado de jugadoras extraordinarias. Era una prueba de fuego para nosotras, y creo que las favoritas en aquel partido eran ellas. Hicimos una primera parte horrible, pero nos recompusimos en la segunda. Metí un gol como nunca antes había metido, y como no he vuelto a meter desde entonces. Eso sí, en el plano fue personal, fue algo que impulsó un poco mi carrera”.

“La gente me pregunta: ‘¿Vas a volver a marcar contra Noruega?’ ‘Bueno, soy lateral, ¡no lo sé!’, les digo. Ahora me conocen más que nunca en todo el planeta, después de haber entrado en algunas listas de jugadoras y en algún once ideal a nivel mundial. También noto que algunas rivales juegan con más ganas contra mí, pero yo le pongo aún más ganas que ellas. Siempre he dicho que me van los retos, así que ahora los disfruto aún más”.

Phil Neville, el seleccionador inglés, es un fiel defensor de las rotaciones. Y, en esta ocasión, podría verse obligado a hacer varios cambios, dado que la capitana Steph Houghton todavía está recuperándose de una lesión de tobillo que sufrió en el partido contra Camerún y Millie Bright se recupera de un proceso vírico.