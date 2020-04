30 de junio de 2015 | Estadio Olímpico de Montreal (CAN)

Tras el descanso, Estados Unidos siguió disponiendo de las mejores oportunidades, si bien Alemania —que seguía con problemas para elaborar el juego— no le perdía la cara al partido. De hecho, las europeas dispusieron de buenas ocasiones, pero ni el cabezazo de Anja Mittag (53’) ni el libre directo de Celia Sasic (60’) encontraron su objetivo.

En ataque, el combinado dirigido por Jill Ellis tuvo más presencia en el área rival y gozó de las ocasiones más peligrosas. Sin embargo, Julie Johnston (7’) y Alex Morgan (13’) se toparon con una Nadine Angerer muy bien colocada. Alemania, por su parte, no encontró ningún resquicio en la defensa que protegía el arco de Hope Solo.

🌟 La estrella

"Está jugando el torneo de su vida", había dicho Abby Wambach a FIFA.com sobre su compañera Carli Lloyd. Y los números corroboraron sus palabras. La '10' estadounidense brilló en los partidos y momentos decisivos del Mundial y terminaría siendo distinguida con el Balón de Oro adidas a la mejor jugadora.

Además de dirigir la construcción de juego en la medular y ofrecerse constantemente a sus compañeras, ante Alemania su tanto desde el manchón penal abrió el camino de Estados Unidos hacia una final en la que marcaría un hat-trick a Japón, incluido su famoso gol desde el centro del campo.

🗣️🎙️ Lo que se dijo

"Hoy vamos a celebrarlo, y después ya pondremos toda nuestra atención en nuestro siguiente rival. Estoy muy orgullosa de mis jugadoras, porque esta noche han dado un paso más. El equipo ha asumido la responsabilidad y ha defendido en todas las líneas. Contamos con futbolistas muy luchadoras y con una gran técnica en la retaguardia, y nuestro balance defensivo representa muy bien lo que es esta selección. Hemos jugado con doble pivote para poder liberar a Carli [Lloyd] y ha sido un acierto".

Jill Ellis, seleccionadora de Estados Unidos

"Esta semifinal ha enfrentado a dos grandísimas selecciones. Sin embargo, no hemos generado suficiente peligro cerca de la meta rival. Felicito a Estados Unidos. Creo que hoy hemos visto un duelo entre dos equipos muy buenos, pero que en escenarios así suelen neutralizarse. En cualquier caso, ha sido un buen partido. Esta selección lo ha dado todo hoy, pero no ha sido suficiente".

Silvia Neid, seleccionadora de Alemania

"Me he dicho a mí misma que esto lo había practicado mil veces en los entrenamientos. Era un gol muy importante, pero tenía que lanzarlo con confianza y enviar el balón al fondo de la red. Así que agarré la pelota, la coloqué en el punto de cal y me concentré solamente en ella y en mi deber".

Carli Lloyd, sobre su gol de penal