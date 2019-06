Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Inglaterra está a una victoria de octavos

Japón, excampeón del mundo, entre los equipos sometidos a presión

ÚLTIMA HORA: Los blogs en vivo del #JPNSCO, #JAMITA y #ENGARG

Italia y Argentina protagonizaron dos de los mayores logros de la primera ronda de la fase de grupos y tratarán ahora de incrementar sus opciones de clasificación para los octavos de final.

Jamaica e Inglaterra tendrán algo que decir al respecto, por supuesto. Las Leonas saben que una victoria aseguraría su presencia en la fase de eliminatorias.

Mientras tanto, Escocia y Japón se enfrentarán en Rennes con el objetivo de enderezar el rumbo después de los reveses de su estreno.

El análisis de nuestras enviadas especiales

Esta joven selección japonesa realizó un gran esfuerzo en su primer compromiso, pero al menos consiguió familiarizarse con la atmósfera especial que rodea a los Mundiales. Ahora sus jugadoras atacarán con más empeño en el partido ante Escocia, y es probable que Takakura siente a varias titulares. El trabajo en equipo y apostar por el tradicional estilo japonés podrían ser las claves de la victoria.

El empate registrado entre Argentina y Japón habrá animado a Escocia a jugar por sumar no un punto, sino tres, ante las Nadeshiko. Pese a todo, Shelley Kerr no subestimará a las campeonas de 2011 e intentará reforzar su mediocampo, quizás a través de Christie Murray o Jo Love, para contrarrestar la célebre maestría técnica de las niponas. Tras fallar varias oportunidades el domingo, también es posible que el once inicial incluya a una atacante con el cometido específico de apoyar a Erin Cuthbert en punta.