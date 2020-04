“Fue un gran orgullo suceder a esas estrellas. Muy poca gente puede presumir de haber ganado este trofeo, aunque soy consciente de que mi carrera no puede ni compararse con las suyas”, explica el jugador a FIFA.com . “¡Pero sí que me motiva! ¡Hace que quiera seguir esforzándome para conseguir otros trofeos!”.

Un serio contratiempo

Desde que conquistó el título de mejor jugador y la tercera posición con Malí en aquel certamen, Traoré no ha logrado ni una sola recompensa más. No ha sido por carecer de ambición ni de talento, sino de suerte: a las pocas semanas de Nueva Zelanda 2015, una fractura de tobillo impidió a esta Águila seguir alzando el vuelo, justo cuando acababa de fichar por el AS Mónaco.

“Después de esa lesión tuve unos años complicados”, explica el centrocampista, que únicamente disputó 15 partidos entre 2016 y 2019. “Recuperarme por completo me costó mucho tiempo y esfuerzo. Hasta esta temporada no he empezado a encontrarme bien por fin y a volver a practicar mi mejor juego”. Este año, en las filas del Metz —al que ha sido cedido por el club monegasco—, ha jugado tantos partidos como en los tres ejercicios anteriores. Y además de cantidad, ha mostrado sobre todo calidad.