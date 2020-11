Copa Mundial de la FIFA 2022™

Hoy faltan exactamente dos años para que arranque el Mundial. ¿Cómo se imagina el 21 de noviembre de 2022?

Podría ser muy similar a lo que ha descrito, pero, probablemente, yo ya esté viviendo algunas de esas cosas cada vez que visto la camiseta Annabi. Todos mis compañeros y yo estamos deseando que llegue el día en el que jugamos el partido inaugural. Confío en que estaremos preparados cuando llegue el 21 de noviembre de 2022. Me imagino que nos encontraremos por la mañana, con todos sonriendo y haciéndonos la misma pregunta: “¿Has podido dormir?”.

Sin embargo, creo que no sería un problema si no durmiésemos mucho. Tendremos un montón de energía positiva, y todos los jugadores estarán deseosos de acudir al estadio y escribir un nuevo capítulo en la gloriosa historia del Estado de Catar.

¿Cómo prevé que será el trayecto hasta el Estadio Al Bayt?

Si cierro los ojos ahora, puedo imaginarme las calles llenas de aficionados de todas partes acudiendo en tropel hasta Jor, donde se encuentra el Estadio Al Bayt. Veo banderas cataríes adornando coches y edificios, y siendo agitadas por los aficionados. Dentro del estadio, espero que las gradas estén llenas y, cuanto más nos vayamos acercando al saque inicial, más irá aumentando la tensión. Pero eso es normal, porque es el día que llevamos esperando desde que a Catar le concedieron la organización de la fase final en 2010.

¿Y qué ocurrirá cuando, tras llegar al estadio, el equipo haga el precalentamiento y se reúna luego para el saque inicial?

Para ser sincero, hemos vivido esos detalles en muchos partidos importantes, pero esta vez, desde luego, será diferente. No puedo imaginarme cómo me sentiré en ese momento, pero con cada instante que pase, la expectación irá in crescendo. Espero que el precalentamiento aumente nuestra motivación, ya que veremos a los aficionados y los oiremos animándonos. En todo caso, espero que los últimos minutos previos al saque inicial sean los mejores. Es decir, cuando saltemos al campo del Estadio Al Bayt agarrados de la mano; y cuando el himno nacional empiece a sonar, y oiga retumbar su letra por todo el estadio. Los jugadores, como siempre, estaremos unidos al cantar el himno, que siempre nos ha motivado para intentar ganar. Espero vivir un ambiente magnífico ese día.