Fue clave para Paraguay en la victoria sobre Venezuela

Habla del penal atajado, de su rol y de las eliminatorias

“Le pongo todas las fichas a estar en Catar”, dice a FIFA.com

- Cuando se paró tan recto a la pelota, sentí que no podría cruzar el remate, entonces no dudé en tirarme a mi izquierda. Y pateó justo ahí…

Antony Silva recuerda con precisión el penal que le atajó a Yangel Herrera en tiempo de descuento, y que permitió a Paraguay vencer por 1-0 a Venezuela por la segunda fecha de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Es más, repasa vívidamente todo lo que sucedió desde que el árbitro apeló al VAR para ver si era falta sobre Rolf Feltscher. “Me repetía, ‘no nos puede estar pasando esto otra vez’”, dice Silva a FIFA.com, recordando el empate que había sufrido sobre la hora con Perú en la primera jornada.

“Hicimos el gasto desde el primer minuto, pero no les podíamos entrar. Les habían anulado un gol, hicimos el nuestro sobre el final… ¡Pero dieron 8 minutos de adicional, es casi otro partido! Y me repetía: ‘no nos puede estar pasando esto’…”.

Sancionado el penal, empezó el juego del gato y el ratón con el ejecutante. “Teníamos estudiados a varios pateadores, pero no a Herrera, que peleó para patearlo. Varios compañeros me decían que iba a cruzarlo, y me los imaginaba diciéndome, ‘¡te dije que lo cruzaba!”, relata entre risas el arquero de 36 años.