“Procuro mantener la concentración a lo largo de los 90 minutos, y estoy muy atento a los movimientos de mis compañeros para estar en el sitio adecuado. También me fijo en cómo juega la defensa rival e intento aprovechar sus errores”.

“Siempre intento marcar con la selección”, señala. “Es mi objetivo principal como delantero y goleador que soy. El deseo de marcar me invade en cada partido. Es a lo que estoy acostumbrado”.

“Lógicamente, no es fácil ganar a Australia, pero ya demostramos en otras ocasiones que podemos hacerlo. Nuestro deseo es volver a ganar en un duelo que se antoja muy importante en este clasificatorio”.

Mirando al futuro

Baha, de 24 años, pasó por las categorías inferiores de la selección nacional de Jordania y disputó las dos últimas ediciones del Campeonato Sub-23 de la AFC. Sus buenas actuaciones le valieron para ser convocado por el combinado absoluto en 2017, en plena fase de clasificación para Rusia 2018.

El ariete siguió acumulando experiencia y se ganó un puesto en la selección que participó en la Copa Asiática de la AFC 2019. Además, después de proclamarse máximo goleador del campeonato liguero de su país, recibió una oferta del Al Shamal, club de la primera división de Catar.

“Los futbolistas siempre deben buscar nuevos retos, y jugar en la liga catarí era una buena oportunidad para dar un paso adelante en mi carrera”, comenta Baha sobre esta nueva aventura.

“Crecí en el Al Wehdat. Allí es donde me forjé un nombre en el fútbol nacional, por eso no jugaría en otro equipo jordano que no fuera el Al Wehdat. Pero yo siempre miro hacia adelante, quiero seguir cimentando mi carrera profesional durante mucho tiempo y adquirir más experiencia. Seguro que todo eso acaba reflejándose en mi rendimiento con la selección”, añade.

“Sabemos que nuestra afición quiere que hagamos un gran partido. Les prometemos que haremos todo lo que esté en nuestra mano en el próximo encuentro contra Australia. Será el choque más importante del grupo. Si ganamos, nos pondremos líderes. Queremos que nuestra afición esté con nosotros y nos anime igual que hizo el mes pasado”, apunta Baha sobre el futuro más próximo de la selección jordana en el clasificatorio.

“Somos conscientes de que nuestros hinchas querían que ganáramos a Kuwait. Creo que hicimos un buen partido y fuimos el equipo que generó más ocasiones. Llegamos muchas veces al arco contrario con peligro, pero no tuvimos suerte de cara al gol. Superar a Australia nos daría mucha moral y llegaríamos en muy buena posición para afrontar los partidos a domicilio contra Kuwait y Australia. Pero aún faltan muchos meses para esos encuentros, por lo que las circunstancias serán distintas y estaremos mejor preparados tanto física como técnicamente”, agrega.

“Sí, nuestro objetivo es repetir la gesta de 2014. Alcanzamos la repesca internacional contra Uruguay, aunque quizá no tuvimos mucha suerte. Podríamos habernos clasificado para el Mundial de manera directa, pero perdimos demasiados puntos en la última ronda del clasificatorio".

"Aunque, como hemos podido comprobar en estas primeras jornadas de la fase de clasificación actual, todas las selecciones tienen presión y dejan escapar puntos. Ahora debemos centrarnos en alcanzar la última ronda y, después, ya hablaremos de nuestras opciones de clasificarnos para Catar 2022”, concluye.