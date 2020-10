Patrice Beaumelle se curtió con sus 13 años como ayudante de Hervé Renard

El técnico francés sueña con llevar a Costa de Marfil a Catar 2022

El seleccionador marfileño habla de la transición y de los objetivos de su equipo

Tras haber ganado la Copa Africana de Naciones con Zambia y con Costa de Marfil, Hervé Renard es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol africano de selecciones. Antes de convertirse en seleccionador, el técnico francés fue ayudante del veterano Claude Le Roy, con quien adquirió valiosas experiencias que más tarde le ayudarían a obtener sus propios éxitos continentales.

Una vez que tomó las riendas como seleccionador, Renard contrató como ayudante a su compatriota Patrice Beaumelle, que permaneció a su lado muchos años, a las duras y a las maduras. Pero como el fútbol es así, Renard tuvo que despedirse provisionalmente de Beaumelle cuando su amigo fue nombrado seleccionador de Zambia en 2013. Y aunque esa etapa solamente duró un año, no le disuadió de volver a hacerse cargo de una selección este año: la de Costa de Marfil.

FIFA.com ha hablado con Beaumelle, que nos recuerda algunas de sus experiencias con su mentor Renard. “Trabajé con él 13 años, durante los cuales vivimos muchas aventuras, incluidas seis ediciones de la Copa Africana de Naciones y el Mundial de Rusia. Juntos ganamos dos veces el título africano, y ser su ayudante fue muy importante para mí. En 2013 pasé a entrenar a Zambia durante un año, pero luego volví a ser el ayudante de Renard. Sin embargo, posteriormente sentí que era necesario hacer la transición definitiva a seleccionador”, revela el técnico de 42 años.

“Mi ambición siempre había sido convertirme en seleccionador, pero decidí adquirir primero la experiencia necesaria como ayudante. Después de seis Copas Africanas de Naciones, aspiraba a estar en un Mundial, y se lo dije a Renard. También le dije que, si tenía la oportunidad de ser seleccionador, la aprovecharía, y ese deseo no hizo sino aumentar tras haber trabajado en Rusia 2018 como su ayudante”, añade Beaumelle.

Como cualquier segundo entrenador, Beaumelle estaba decidido a sacar partido de las lecciones y experiencias adquiridas con su mentor. “Aprendí mucho de él, especialmente al ganar el campeonato africano con dos selecciones con estilos de juego diferentes: Zambia y Costa de Marfil. Aprendí que, por muy bueno que sea un equipo, no puedes ganar trofeos sin espíritu colectivo y sin la determinación para conseguir grandes cosas juntos. Cada vez que nos preparábamos para un campeonato, sabíamos perfectamente que, si la plantilla no estaba lista para emprender una experiencia humana compartida, no llegaríamos lejos. En pocas palabras, la estrella es el grupo”, explica.