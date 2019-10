Belmadi guió a Argelia hasta el triunfo en la CAN en julio de 2019

Quedó cuarto en el Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA

Sueña con conducir a los suyos a Catar 2022

En agosto de 2018, cuando el recién nombrado seleccionador de Argelia, Djamel Belmadi, dio su primera rueda de prensa, los Zorros del Desierto acumulaban una racha de pobres resultados y mal juego. Pero, a pesar del pesimismo reinante en torno al equipo, incrementado por su decepcionante actuación en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el nuevo técnico avisó: "Iré a Egipto y volveré con la Copa Africana".

La sentencia sonó entonces a fantasía. Sin embargo, Belmadi, apodado el "Special One africano", cumplió su promesa diez meses después. Para ceñirse esa corona africana, la segunda del país y primera conquistada fuera de casa, sus hombres tuvieron que imponerse a pesos pesados de la talla de Senegal, Costa de Marfil y Nigeria.

En una entrevista concedida a FIFA.com, Belmadi habló sobre este logro, su nominación al Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA 2019 y la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Ahora que ya ha pasado un tiempo desde la victoria en la CAN 2019, ¿ha asimilado ya la trascendencia de esa gesta en El Cairo?

Vamos asimilando su importancia con cada día que pasa. Cuando estoy en Argelia, veo claramente el efecto positivo del título continental en la vida de la gente. No encuentro palabras para describir la gran alegría que siento por lo que he podido dar a la gente de mi país. Desde que me puse al frente de la selección tuve la sensación de que los jugadores compartían ese deseo de regalar este título a la afición.

Cuando tomó las riendas, Argelia estaba sufriendo en lo que a los resultados se refiere y todo el mundo era pesimista en vísperas de la CAN, pero usted era optimista. De hecho dijo que iría a Egipto y volvería a casa con la copa. ¿Qué secreto había detrás de ese optimismo?

Teníamos que transmitir un mensaje positivo a los jugadores y alimentar su espíritu competitivo mientras establecíamos nuestros objetivos. Creo que abordar una competición esperando un buen puesto y abordarla para ganar son dos cosas distintas. Gracias a Dios conseguimos lo que nos habíamos propuesto desde el principio.

¿Cuándo supo que el título sería para Argelia?

La verdad es que nunca estuvimos seguros de ganar antes de cada partido, pero a medida que el torneo progresaba e íbamos superando obstáculos complicados, sentimos que nos estábamos acercando al objetivo que nos habíamos fijado. Al mismo tiempo, trabajamos para reforzar la moral de los jugadores y para preparar con seriedad cada partido y ganar.

¿Cuál fue su partido más difícil en Egipto?

Todos fueron muy difíciles, aunque el que más nos hizo sudar fue el de Costa de Marfil. Ganamos después de una emocionantísima tanda penal. También estuvo el de Nigeria, que se saldó con un brillante gol de falta en el último minuto obra de Riyad Mahrez.