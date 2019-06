El seleccionador paraguayo habla en exclusiva antes de la Copa América

La Albirroja debutará el 16 de junio contra Qatar

Su plan de trabajo, el estilo paraguayo, lo que buscará en Brasil

Con 49 años, Eduardo Berizzo aceptó su primer gran desafío como seleccionador. Paraguay confía en él para regresar en Qatar 2022 a una Copa Mundial de la FIFA™ tras haber visto las últimas dos ediciones por televisión.

Tras su paso por el Celta, Sevilla y Athletic de Bilbao, luego de haber superado un cáncer, el Toto se siente preparado para asumir como cabeza de grupo un proceso de eliminatorias que ya vivió como segundo de Marcelo Bielsa en la Chile que se clasificó a Sudáfrica 2010.

FIFA.com habló con el técnico argentino de esta nueva etapa, que tiene en la Copa América Brasil 2019 su primer parada importante.

¿Qué lo motivó a nivel personal para aceptar la propuesta de Paraguay en este momento de su carrera?

Siempre me atrajo la idea de dirigir a una selección nacional y vivir la experiencia de una Eliminatoria para una Copa del Mundo. Luego en las conversaciones hubo una gran coincidencia en el plan y en la tarea a desarrollar. Obviamente he analizado la potencialidad de los jugadores.Podemos desarrollar la idea y creernos capaces de conseguir el objetivo. Todo eso me ha estimulado para llegar aquí.

¿Qué puede tomar de aquella experiencia con Bielsa para volcar ahora como técnico principal?

La experiencia de todo el proceso vivido hasta Sudáfrica 2010, todo el planeamiento y lo que realizamos para conseguir esa clasificación. Estar al mando de una selección implica un gran trabajo de análisis fuera del campo. Uno debe observar a los futbolistas por vídeo o en vivo, pero a la vez debes imaginarte como incluir a ese jugador en tu propia idea de juego.

¿Cuál es el primer desafío con Paraguay?

Tener un plan de juego. Eso requiere un trabajo diario, esforzado, pensado, planeado, y que no decaiga ningún día en los 4 años. Debemos ser capaces de sostener esa energía en el tiempo, y eso requiere un gran esfuerzo de todos, una gran demanda de parte nuestra, y el compromiso de los futbolistas. Estoy seguro que somos capaces de hacerlo.

En el armado de la lista para la Copa América, ¿cuánto tiene ver con el torneo en sí y cuánto con el proceso clasificatorio para el Mundial de Qatar?

En nuestro futuro próximo tenemos la Copa América, pero no dejamos de ver lo que viene después. Este tiempo de trabajo con los jugadores es muy importante para poder plasmar nuestra idea de juego, porque en los amistosos de fechas FIFA es muy corto el tiempo de preparación. Por lo tanto, es clave aprovechar al máximo este tiempo, también pensando en las eliminatorias para Qatar.